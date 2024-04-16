“سلوفينيا وإسبانيا” تعطيان أولوية للاعتراف بدولة فلسطينية

2024-04-16 / 20:20
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قال رئيسا وزراء سلوفينيا وإسبانيا اليوم الثلاثاء إن البلدين متفقان على ضرورة الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية كوسيلة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضافا أنه يتعين عليهما أيضا العمل على تخفيف معاناة سكان غزة وسط الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في القطاع الفلسطيني.

وقال رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسباني بيدرو سانتشيز “الشيء الأكثر أهمية هو أننا تناولنا سلسلة كاملة من الأسئلة، متى، وليس إذا، لكن متى تكون أفضل لحظة للاعتراف بفلسطين“.

ولم يحدد غولوب جدولا زمنيا قائلا إن الأمر لا يعتمد على سلوفينيا وإسبانيا وحدهما وإنما على عناصر دولية أخرى. وأضاف أن سلوفينيا ستصوت في مجلس الأمن الدولي لصالح العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية.

واتفقت إسبانيا، التي تدافع منذ فترة طويلة عن حقوق الفلسطينيين، الشهر الماضي مع زعماء أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.

وتأتي هذه الجهود في وقت يقترب فيه عدد الشهداء في غزة جراء العدوان الإسرائيلي من 34 ألف شخص. كما سوى القصف الإسرائيلي معظم المناطق بالأرض تاركا معظم الناس مُعدمين بينما تلوح مجاعة في الأفق.

وقالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إن مبادرة الدول الأربع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستكون “جائزة للإرهاب” من شأنها أن تقلل من فرص التوصل إلى حل عن طريق التفاوض للصراع المستمر منذ أجيال.

2024-04-16 / 20:20
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