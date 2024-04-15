حماس: لا صفقة دون انسحاب الاحتلال من غزة وعودة النازحين

هبة بريس _ وكالات

أكد عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” عزت الرشق، الإثنين، أن الحركة لن تتنازل في أي اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى عن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة وعودة النازحين لمناطقهم بالقطاع.

وقال الرشق، في بيان: “لا تنازل عن انسحاب الاحتلال الكامل من غزة وعودة النازحين بحرية لمناطقهم في القطاع”.

واعتبر أن الوقف الدائم لإطلاق النار على غزة هو “الضمانة الوحيدة لحماية شعبنا ووقف شلال الدم والمجازر”.

وحذر الرشق من أن “الاحتلال يريد اتفاقا مؤقتًا (لوقف إطلاق النار) بغرض الإفراج عن أسراه في غزة ليستأنف بعدها الحرب و(ممارسات) الإبادة في القطاع”.

وشدد على أن “محاولات نتنياهو وحكومته الإفراج عن الأسرى بالقوة فشلت ولا بديل عن صفقة حقيقية مع المقاومة”.

وقال: “الاحتلال لم يحقق أي انتصار بغزة رغم مرور أكثر من 6 أشهر على بدء حربه ولن يحقق”.

وأضاف: “استهداف الاحتلال للمدنيين وكل مظاهر الحياة المدنية علامات هزيمة وليست مقدمات انتصار”.