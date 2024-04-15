إشادة بالأدوار التي لعبها الفنان عبد الله الديدان

2024-04-15 / 23:22
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اشاد عدد من متابعي الفنان المقتدر عبد الله ديدان، بالأدوار التي لعبها في مسلسلات سابقة او خلال رمضان المنصرم والتي عرضت على القنوات التلفزية المغربية او ( mbc).

الممثل الكبير عبدالله ديدان خلال هذا تقمص أربعة ادوار ، كل دور مختلف عن الاخر ، وبطريقة احترافية تمكن من النجاح في الأداء.

حيث تقمص دور نبيل الزوج النرجسي بمسلسل “المختفي “. مرورا بمسلسل “حياة_خاصة” بعد لعب دور يوسف الزوج المثالي وفنفس الوقت الزوج أو الراجل الخائن سهل الانجراف من طرف اي سيدة .

ثم مسلسل “أحلام_بنات ” لعب فيه دور “باعباس عساس العمارة”شخص كبير فالعمر يحرس عمارة ويتكلف بالسخرة لكافة سكان العمارة ، ومساعد لعدد من الفتيات اللواتي يقمن في نفس العمارة ، وينشغل معهن في كل ظروفهن الصعبة او الفرح .

ومن ضمن آخر أعمال الفنان ديدان ، مسلسل “جوج_وجوه” مثل فيه دور علال المجرم و النصاب صاحب ارشيف اسود بالسرقة والعداوة القديمة مع “باصطوف”.

2024-04-15 / 23:22
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