إشادة بالأدوار التي لعبها الفنان عبد الله الديدان
اشاد عدد من متابعي الفنان المقتدر عبد الله ديدان، بالأدوار التي لعبها في مسلسلات سابقة او خلال رمضان المنصرم والتي عرضت على القنوات التلفزية المغربية او ( mbc).
الممثل الكبير عبدالله ديدان خلال هذا تقمص أربعة ادوار ، كل دور مختلف عن الاخر ، وبطريقة احترافية تمكن من النجاح في الأداء.
حيث تقمص دور نبيل الزوج النرجسي بمسلسل “المختفي “. مرورا بمسلسل “حياة_خاصة” بعد لعب دور يوسف الزوج المثالي وفنفس الوقت الزوج أو الراجل الخائن سهل الانجراف من طرف اي سيدة .
ثم مسلسل “أحلام_بنات ” لعب فيه دور “باعباس عساس العمارة”شخص كبير فالعمر يحرس عمارة ويتكلف بالسخرة لكافة سكان العمارة ، ومساعد لعدد من الفتيات اللواتي يقمن في نفس العمارة ، وينشغل معهن في كل ظروفهن الصعبة او الفرح .
ومن ضمن آخر أعمال الفنان ديدان ، مسلسل “جوج_وجوه” مثل فيه دور علال المجرم و النصاب صاحب ارشيف اسود بالسرقة والعداوة القديمة مع “باصطوف”.