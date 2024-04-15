الملك مبرقا العاهل البلجيكي: “متمنياتنا لكم بموفور الصحة والسعادة”
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى العاهل البلجيكي، جلالة الملك فيليب، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.
وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أطيب المتمنيات لجلالة الملك فيليب بموفور الصحة والسعادة.
كما أعرب جلالة الملك عن متمنياته للعاهل البلجيكي بـ”أن تكون هذه المناسبة المميزة لحظة حافلة بالتقاسم والأفراح إلى جانب أسرتكم”.
6 تعليقات
صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
الله ينصر سيدنا
مكرهناش يسهلوا الفيزا لبلجيكا
متمنياتن لي العاهل البلحيكي المزيد من الافراح والمسرات والتقدم والازدهار لي بلده وشعبه
كل اانصر والتوفيق للعاهل البلجيكي وكل عام وانتم في عز وسرو
المزيد من الافراح والاعياد لي العاهل البلجيكي وشعبه ونصر الله ملكنا الحبيب وحفضه الله بما حفض به الذكر الحكيم