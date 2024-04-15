الملك مبرقا العاهل البلجيكي: “متمنياتنا لكم بموفور الصحة والسعادة”

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى العاهل البلجيكي، جلالة الملك فيليب، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أطيب المتمنيات لجلالة الملك فيليب بموفور الصحة والسعادة.

كما أعرب جلالة الملك عن متمنياته للعاهل البلجيكي بـ”أن تكون هذه المناسبة المميزة لحظة حافلة بالتقاسم والأفراح إلى جانب أسرتكم”.