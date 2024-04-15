درك حد سوالم يطيح بزوج متلبس بالخيانة الزوجية رفقة خليلته

رباب نوي – هبة بريس

ضبطت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم التابعة لدرك سرية برشيد، شخصا متزوجا رفقة عشيقته داخل شقة سكنية، في حالة تلبس بالخيانة الزوجية وممارسة الفساد.

وجاء تدخل عناصر الدرك الملكي، بعد توصلهم بشكاية مباشرة، تقدمت بها زوجة الموقوف، تفيد بأنه تربطه علاقة غير شرعية خارج مؤسسة الزواج.

وبأمر من النيابة العامة لدى ابتدائية برشيد، انتقلت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي برفقة الزوجة المشتكية، وباشرت بحثها التمهيدي بعد استماعها للأطراف المعنية بعد واقعة التلبس.

وتنفيذا لتعليمات وكيل الملك، تم الإحتفاظ بالموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين تقديمهما أمام أنظار العدالة قصد اتخاذ المتعين في حقهما.