بورصات الخليج.. هبوط حاد عقب هجوم إيران على إسرائيل

2024-04-14 / 12:20
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هبة بريس / و م ع

تكبدت أسواق الأسهم الخليجية العاملة، اليوم الأحد، بعد إجازة عيد الفطر، خسائر حادة، عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية.

واكتست مؤشرات الخليج باللون الأحمر، وسط انخفاضات تجاوزت 1 في المئة عند الافتتاح، فيما لا تعمل بورصات أبوظبي ودبي والبحرين.

وتراجع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية “تاسي” بنسبة 1.04 في المئة عند مستوى 12573.49 نقطة بحلول الساعة 10:32 بتوقيت السعودية.

وهبط مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.42 في المئة عند مستوى 9784 نقطة، بحلول الساعة 10:41 بتوقيت قطر، وتراجع مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت بنسبة 0.87 في المئة إلى مستوى 7791.38 نقطة بحلول الساعة 10:20 بتوقيت الكويت.

وتراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.22 في المئة عند مستوى 4686.57 نقطة، بحلول الساعة 11:28 بتوقيت مسقط.

وأطلقت إيران ليلة السبت/ الأحد طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل تم اعتراض “99 بالمائة” منها دون تداعيات تذكر، بحسب الجيش الإسرائيلي

2024-04-14 / 12:20
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