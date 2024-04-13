سلا.. إيقاف شخصين متلبسين بترويج مخدر “القرقوبي”
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بمدينة سلا على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الجمعة 12 أبريل الجاري، من توقيف شخصين في حالة تلبس بترويج 2.090 قرص طبي مخدر.
وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية من ضبط شحنة الأقراص الطبية المحجوزة، ودراجة نارية ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
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هذا النوع من تجار المخدرات وخاصة (القرقوبي) الذي هلك العديد من الشباب ماديا ومعنويا ونفسيا واجتماعيا وحسبنا الله ونعم الوكيل لهذا الأمر يتطلب من السلطات القضائية أن تحكم عليهم بالأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة .
على السلطات المحلية والحكومة والمجتمع المغربي وكل القوى الأمنية أن تحاربهم بكل الوسائل المتاحة لهم حتى نكون شيئا ما خففنا من هؤلاء الأشخاص الذين افسدوا البلاد والشباب بهذه السموم السامة والقاتلة .
يجب على الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة تجاه هؤلاء الأشخاص الذين يتجرون في القرقوبي وغيره من الهلوسة بالقضاء عليهم بصفة نهائية لأنها تؤدي إلى تدمير عقول الشباب .
شكرأ لعناصر الشرطة على مجهوداتهم المبذولة والتضحيات من اجل حماية المواطنين من هؤلاء المفسدين تجار المخدرات.
يجب تشديد العقوبة ليكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية في حق الشباب المراهق.
جميع المدن المغربية أصبحت تعرف انتشار هذه السموم وخاصة أمام أبواب المدارس ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب مراقبة التراب الوطني بشكل جيد حتى لايستطيعوا هؤلاء ادخالها إلى المغرب، وشكراً للأمن الوطني الذي يقوم بدور فعال جدا ويستحقون التنويه والتقدير ونفتخر بالأمن الوطني.