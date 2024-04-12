تقديم حصيلة الحكومة في جلسة عمومية مشتركة بالبرلمان الأربعاء المقبل

2024-04-12 / 22:33
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

شهد مجلس النواب اليوم إعادة انتخاب رشيد الطالبي العلمي كرئيس للغرفة الأولى للبرلمان المغربي متفوقا على خصمه مرشح المعارضة عبد الله بوانو.

موازاة مع ذلك، يعقد مجلسا النواب والمستشارين، يوم الأربعاء المقبل، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.

وذكر بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أن هذه الجلسة تنعقد طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور، وستنطلق على الساعة الخامسة مساء بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب.

2024-04-12 / 22:33
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