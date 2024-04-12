الجديدة تهتز على وقع جريمة قت..ل في ثاني أيام عيد الفطر

هبة بريس _ احمد مصباح

اهتزت عاصمة دكالة، صباح امس الخميس، في ثاني أيام عيد الفطر، على وقع جريمة دم بشعة، ذهب ضحيتها شاب في مقتبل العمر.

هذا، وقد تحول خلاف بسيط بمدينة الجديدة، بين شابين في عقدهما الرابع، إلى عراك، قبل أن يستل أحدهما سكينا من تحت ملابسه، ويسدد طعنات غادرة وغائرة إلى غريمه، أصابته مباشرة في البطن، ليتهاوى ويسقط على الأرض مضرجا في دمائه؛ حيث سارعت سيارة إسعاف إلى نقله في حالة حرجة، إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بالحديدة، حيث قضى نحبه متأثرا بإصابته الجسمانية البليغة بواسطة السلاح الأبيض.

وقد تمكنت الشرطة، بتنسيق مع السلطة المحلية، من تحديد هوية الجاني، وهو من ذوي السوابق العدلية، وحديث الخروج من السجن. ما مكن من إيقافه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، للبحث معه حول ظروف وملابسات النازلة الإجرامية، وإحالته من ثمة على النيابة العامة المختصة، على خلفية جريمة القتل بواسطة السلاح الأبيض.