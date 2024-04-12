طقس الخميس.. أجواء صافية بكل ربوع الوطن

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من الأقاليم الجنوبية، أقصى الجنوب الشرقي، وبالسهول الوسطى، مع تشكل كثل ضبابية بالسواحل الوسطى والجنوبية.

ومن المرتقب، كذلك، أن تنتشر بعض السحب المنخفضة شمال المنطقة الشرقية، فيما ستكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب بوجه عام في باقي أرجاء المملكة.

وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما الى محليا قوية فوق كل من منطقة طنجة، الريف، السايس، المنطقة الشرقية، السهول الشمالية، والجنوب الشرقي، فضلا عن تناثر غبار أو حبات من الرمال جنوب ووسط البلاد، بالمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين01 و03 درجات بالهضاب العليا الشرقية، وما بين 03 و06 درجات بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، الريف، وبشمال المنطقة الشرقية، وما بين 14 و 19 درجة بالسهول الشمالية، قرب السواحل، وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 20 و25 درجة بباقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا ضئيلا بالسهول الوسطى وبأقصى الجنوب وستنخفض بعض الشيء بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي، ومحليا هائج إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وكاب حديد.