رئيس “الكاف”: المغرب بفضل إنجازاته يجعل إفريقيا فخورة دائما

قال رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، باتريس موتسيبي، اليوم الأربعاء، لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا لحضور حفل افتتاح كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة، إن المغرب بفضل إنجازاته، يجعل إفريقيا فخورة دائما.

وأضاف موتسيبي “إننا نعرف مدى الفخر الذي جلبه المغرب لنا، ولإفريقيا في مونديال قطر. أنا واثق تماما من أن المغرب سيستمر في الأداء الجيد وفي جعلنا فخورين”.

وتوجه موتسيبي، بالمناسبة، بالشكر للمملكة لاستضافتها هذه التظاهرة القارية. وقال في هذا الصدد “هناك أوقات يكون فيها المغرب هو البلد الوحيد القادر على تنظيم بعض البطولات الإفريقية”.

من جهة أخرى، ذكر رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بأن العديد من بلدان القارة تلعب مبارياتها في المغرب لأن ملاعبها لا تستجيب للمعايير المطلوبة.

وأضاف أنه اطلع في ساو تومي على ملعب لكرة القدم ساهمت فيه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، معربا عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على جهود جلالته للنهوض بكرة القدم في إفريقيا.

وستجرى منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة بالرباط ما بين 11 و21 أبريل الجاري (قاعة ابن ياسين وقصر الرياضات بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط).

وتشارك ثمانية منتخبات إفريقية، تم توزيعها على مجموعتين، في النسخة السابعة من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة (المغرب 2024).

وكانت قرعة الأدوار النهائية قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات أنغولا وغانا وزامبيا.

كما أسفرت القرعة عن تواجد منتخبات مصر وليبيا وناميبيا وموريتانيا في المجموعة الثانية.