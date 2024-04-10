الملك يتلقى برقية تهنئة من ولي عهد السعودية بمناسبة عيد الفطر
توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ومما جاء في هذه البرقية “يسرني بمناسبة عيد الفطر المبارك، أن أعرب لجلالتكم عن أبلغ التهاني وأطيب الأماني بموفور الصحة والسعادة، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير والبركات إنه سميع مجيب”.
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اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..
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عيد فطر سعيد وكل عام وانتم بخير…
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