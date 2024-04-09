إجلاء فوج جديد من المواطنين المغاربة وأسرهم من قطاع غزة

تمت اليوم الثلاثاء عملية إجلاء فوج جديد يتكون من 86 من المواطنين المغاربة وأسرهم من قطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي مع مصر .

وجرت العملية بتنسيق وإشراف مباشر لسفير صاحب الجلالة بجمهورية مصر العربية السيد محمد آيت وعلي، وبالتنسيق مع السلطات الأمنية المصرية المختصة.

وتأتي هذه العملية نتيجة الظروف الحالية التي يشهدها قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر المنصرم بسبب التصعيد الاسرائيلي.

وعبر عدد من المستفيدين من هذه العملية عن امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللمصالح المغربية التي سهرت على تأمين عملية الإجلاء.

وكانت سفارتا المغرب في كل من مصر وفلسطين قد نسقتا عدة عمليات إجلاء منذ بدء التصعيد في القطاع مكنت 375 من المواطنين المغاربة وأسرهم من مغادرة غزة عبر معبر رفح.