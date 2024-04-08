خمس سنوات سجنا نافذا في حق المدون عبد الرحمن زنكاض بسبب تدوينات عن غزة

2024-04-08 / 18:45
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قضت المحكمة الإبدائية بالمحمدية، يوم الإثنين، بالحكم خمس سنوات سجنا نافذا ضد المدون عبد الرحمن زنكاض، على خلفية تدوينات نشرها على صفحته على فيسبوك، يتضامن فيها مع الفلسطينيين في غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية تنفذها قوات الإحتلال الإسرائيلي

وكان معتقل الرأي عبد الرحمن زنكاض، قد توبع في حالة إعتقال، بسبب تدوينات يتضامن فيها مع سكان غزة ويعبر فيها عن شجبه لجرائم الكيان الصهيوني، ويندد بسياسة التطبيع

ونظم نشطاء وفاعلون مدنيون وسياسيون وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية، ظهيرة اليوم الإثنين 8 أبريل 2024، وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح معتقل الرأي وحرية التعبير السيد عبد الرحمان زنكاض، وذلك تزامنا مع انطلاق الجلسة الثانية من محاكمته

وتوبع زنكاض على خلفية تدوينات انتقد فيها سياسات التطبيع مع الكيان الصهيوني وتضامن فيها مع الشعب الفلسطيني خاصة في حرب الإبادة الدائرة عليه في قطاع غزة، ليتم متابعته في حالة اعتقال من أجل الإهانة والإساءة في حق مؤسسة دستورية بواسطة الوسائل الإلكترونية

2024-04-08 / 18:45
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‫3 تعليقات

  1. والله انه ضلم في عز النهار .هناك بعض الصهاينة يخرجون بوجوه مكشوفة يحرضون على قتل المسلمين ودولتهم لا تعاتبهم لأنها حرية التعبير .ماذا يحدث في بلدي المغرب .

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