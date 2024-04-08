الشبيبة الإستقلالية بطنجة-أصيلة ترفض استهداف قيادات الحزب ورموزه

هبة بريس – مكتب طنجة

عبرت الشبيبة الإستقلالية بطنجة -أصيلة بلجانها التحضيرية لمقاطعاتها الأربع ( بني مكادة، السواني، مغوغة ،طنجة المدينة) عن رفضها لاستمرار الحملة الممنهجة التي تستهدف تقويض جو التوافق بين مختلف مكونات الحزب قبيل المؤتمر الثامن عشر، والإساءة إلى قياديي الحزب و رموزه .

وأعربت الشبيبة الإستقلالية بطنجة – أصيلة، عبر بلاغ توصلت “هبة بريس” بنسخة منه ، عن دهشتها و استغرابها من شكوى قضائية ضد عبد الجبار الراشيدي رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية والمنسق الجهوي للحزب و عضو اللجنة التنفيذية، من طرف محمد اضهشور نائب مفتش حزب الاستقلال بطنجة .

وأضاف بلاغ الشبيبة الإستقلالية ان هذه ” الممارسات يتم تسخيرها من جهات مفضوحة بهدف عرقلة ونسف أجواء التوافق ومحاولة إفشال المؤتمر الثامن عشر ” حيث اعلنت الشبيبة عن التزامها بوحدة الحزب والتزامها بمخرجات اللجنة التحضيرية الوطنية و أجواء التوافق التي تسود عملها.