مصرع شخصين غرقا وفقدان آخرين إثر غرق قارب للنزهة بسواحل البرتغال

هبة بريس – متابعة

لقي شخصان مصرعهما غرقا أمس الأحد وفقد اثنان آخران إثر غرق قارب للنزهة قبالة سواحل البرتغال .

وأعلن خفر السواحل البرتغالي أنه قد جرى انتشال جثتي فتى يبلغ 13 عاما ورجل بالقرب من مكان غرق القارب على بعد ثلاثة كيلومترات قبالة شبه جزيرة ترويا جنوب لشبونة وفقدان شخصين اخرين فيما الشخص الخامس هو ربان القارب البالغ 62 عاما، أنقذته سفينة عابرة.

وتقوم سفن خفر السواحل، تدعمها سفينة تابعة للبحرية وطائرة تابعة للقوات الجوية، بالبحث عن الشابين المفقودين.