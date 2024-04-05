فرنسا تتودد للمغرب و تطمح في الاستفادة من الفرص الاسثتمارية الهائلة بالمملكة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بدأ البرود السياسي الذي طبع علاقة المغرب و فرنسا في السنوات الأخيرة يندثر شيئا فشيئا خاصة بعد تبادل زيارات رسمية بين عدد من مسؤولي البلدين في الشهرين الماضيين.

مؤشرات تحسن العلاقة المغربية الفرنسية ظهرت بوادرها أيضا في المجال الاقتصادي، حيث و على ما يبدو فإن فرنسا بعثت رسائل مهمة بأنه تريد تعزيز حضورها في السوق المغربية من خلال الاستفادة من الامتيازات الهامة و الفرص الاسثتمارية الواعدة التي يمنحها السوق المغربي.

و في هذا الصدد، جددت بيزنس فرانس، الوكالة الوطنية المعنية بتدويل الاقتصاد الفرنسي، رسميا، بالدار البيضاء، امتياز الخدمة العمومية “تيم فرانس اكسبورت لمدة ثلاث سنوات لفائدة الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب.

وتم التوقيع على اتفاقية تجديد امتياز ” Team France Export” من قبل رئيسة الغرفة، كلوديا غاوديو فرانسيسكو، والمدير العام لـ”بيزنس فرانس”، لوران سان مارتن، خلال حفل تميز بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، والجاذبية، والفرانكوفونية والفرنسيين المقيمين بالخارج، فرانك ريستر.

ويبرز هذا التجديد الثقة الكاملة الموضوعة في الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، مع تحديد طموحات أكبر لتطوير تدفق الأعمال بين المغرب وفرنسا، مع إيلاء اهتمام كبير للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل الثروة الحقيقية للعلاقات الثنائية.