سيدي بنور.. حجز واتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

تمكنت المصالح المختصة بإقليم سيدي بنور، منذ بداية شهر رمضان، من حجز واتلاف ما مجموعه ألف و340 كيلوغرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم سيدي بنور جواد بنحماني، أنه تم حجز هذه المنتجات بعد ثلاثين جولة قامت بها اللجنة المشتركة لمراقبة الأسعار والجودة بالإقليم وشملت 240 نقطة بيع.

وأشار السيد بنحماني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش جولة همت المحلات التجارية ونقاط البيع بمدينة سيدي بنور، إلى أن اللجنة المشتركة كثفت من عمليات المراقبة خلال شهر رمضان المبارك.

وأبرز أنه بالإضافة إلى مكافحة كافة أشكال المضاربة والغش، فإن عمل اللجنة يركز أيضا على مراقبة توفر العرض وضبط أسعار وجودة المنتجات المعروضة للبيع، مضيفا أن هذه الإجراءات تروم ضمان جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة للبيع وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.

وتابع أن اللجنة المذكورة تعمل أيضا على مراقبة مصدر المواد الغذائية وصلاحيتها وتتولى ضبط وإتلاف المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.

وقال السيد بنحماني إن العرض كاف والأسعار مستقرة خلال شهر رمضان الحالي على مستوى الإقليم، مشيرا إلى أنه تم إحداث خلايا مداومة على المستوى الإقليمي والمحلي لتلقي شكاوى المواطنين.