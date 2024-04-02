انهيار جزئي يقطع الطريق الجهوية 509 بالحسيمة ( صور)

هبة بريس – مكتب طنجة

شهدت الطريق الجهوية رقم 509 ، الرابطة بين دوار بني حسان ومركز إكاون بجماعة عبد الغاية السواحل ضواحي الحسيمة ، حادثة إنهيار جزئي تسبب في قطع الطريق .

ومع تواجد السلطات المحلية بعين المكان، يتوجب على مستخدمي هذه الطريق الالتزام بتوجيهاتهم وتوخي الحيطة والحذر خلال مرورهم بهذه المنطقة المتأثرة بالإنهيار الجزئي.

ويمكن تغيير الاتجاه عبر الطريق الثانوية التي تربط مركز اكاون بجماعة تامساوت ومنها الى طريق الوحدة عبر بعض المقاطع الصغيرة.