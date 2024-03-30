أصله مغربي ..الامارات ترحل تاجر مخدرات خطير مطلوب في بلجيكا

2024-03-30 / 18:23
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رحلت السلطات الأماراتية أم الجمعة أحد أخطر تجّار المخدرات المطلوبين في بلجيكا .

وأعلنت وزارة العدل البلجيكية أن نور الدين الحجيوي، وهو بلجيكي من أصل مغربي، هو أحد أبرز تجّار المخدرات في أنتويرب، وهو مطلوب في ثلاث قضايا على الأقل على صلة بالإتجار بالكوكايين.

وأوقفت سلطات إماراتية الرجل البالغ 36 عاما في العام 2020 في دبي بطلب من بلجيكا، لكنها عادت وأخلت سبيله. وفي العام الماضي أوقف مجددا حيث تقدّم بطعن قضائي في قرار ترحيله لكن محكمة إماراتية عليا صادقت على القرار مطلع مارس.

وأفادت قناة “في ار تي” البلجيكية بأن المشتبه به المعروف باسم “نور الدين الكبير” تم ترحيله بطائرة استأجرتها خصيصا السلطات البلجيكية وكان من المتوقّع أن تحطّ في بروكسل ليل الجمعة.

2024-03-30 / 18:23
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