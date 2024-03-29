المغرب يجري مناورات عسكرية قبالة أرخبيل “الخالدات” وحكومة الكناري تعرب عن قلقلها

هبة بريس – الرباط

طالب الأمين العام للحزب الشعبي لجزر الكناري، جاكوب قادري، حكومة إسبانيا بتقديم كافة المعلومات المتوفرة بشكل عاجل بخصوص المناورات العسكرية التي يجريها المغرب ابتداء من اليوم الجمعة في المياه القريبة من جزر الكناري.

كما قالت مصادر إعلامية اسبانية ان نائب وزير رئاسة حكومة جزر الكناري، ألفونسو كابيلو، قد أفاد يوم الإثنين الماضي ، أن السلطة التنفيذية الإقليمية نقلت إلى وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية “قلقها” بشأن تطور المناورات العسكرية التي يقوم بها المغرب في المياه القريبة من جزر الكناري.

كما قال جاكوب قادري الأمين العام للحزب الشعبي بجزر الكناري : “إننا نشعر بقلق بالغ من أن حكومة إسبانيا لا تزال في صمت صارم، وغير متأثرة، في مواجهة قضايا ذات صلة مثل مراقبة الحدود، وترسيم حدود المياه الإقليمية، والنزاع في الصحراء، والآن هذه المناورات العسكرية التي تجريها المملكة المغربية وعلق قائلا: “سوف يتم تنفيذه على أبواب الأرخبيل”.

وتجري البحرية الملكية المغربية، اليوم الجمعة مناورات بحرية تدوم لمدة ثلاثة أشهر متتالية بجنوب المملكة، قبالة جزر الكناري، على بعد 125 كيلومترا فقط من سواحلها حيث أكدت مصادر إعلامية اسبانية أن الإعلان عن المناورة البحرية المغربية قبالة سواحل جزر الكناري يعتبر ردا سياسيا لإعادة تأكيد “سيادة” المغرب على تلك المياه، وذلك نقلا عن مصادر دبلوماسية.