مندوبية التخطيط تسجل تزايد نفقات الأسر

سجلت المندوبية السامية للتخطيط أن متوسط نفقات الأسر خلال شهر رمضان، يتزايد بنسبة %18,2 مقارنة بالأشهر الأخرى من السنة، حيث تحسن جميع الفئات الاجتماعية نفقاتها خلال هذا الشهر.

وحسب نوع النفقات، فإن الميزانية المخصصة للتغذية ترتفع بنسبة 17,8% خلال شهر رمضان مقارنة بالأشهر الأخرى، حيث تبلغ هذه الزيادة 19% بالوسط الحضري و4,5% بالوسط القروي.

وأكدت المندوبية في مختصر نشرته حول “ميزانية الأسر في رمضان” تحسن النظام الغذائي للسكان خلال هذا الشهر، حيث تعرف المواد ذات السعرات الحرارية المرتفعة (الحبوب و السكر والمنتوجات السكرية والــدهــون) تراجعا لفائدة المــواد الغنية بالبروتينات والفيتامينات مثل (اللحوم و الأسامك والبيض والمنتوجات الحليبية والخضر والفواكه الطازجة، الخ)، مما يدل على تغيير نوعي في عادات التغذية.

وبخصوص أكثر المواد استهلاكا من طرف المغاربة خلال رمضان، فيأتي “الحليب والمنتجات الحليبية”؛ حيث ينتقل متوسط استهلاك الأسرة إلى 35,8 لتر خلال رمضان مقابل 23,7 لتر كمتوسط شهري في بقية الأشهر.

كما يرتفع استهلاك الأسر للبيض إلى52,2 وحدة مقابل 39,4 وحدة، واللحوم إلى 15,1 كلغ مقابل11,3 كلغ، والأسماك إلى 6,8 كلغ مقابل 5,2 كلغ، و الفواكه إلى 54,3 كلغ مقابل 22,9 كلغ، والخضروات الطازجة إلى55,1 كلغ مقابل 48,3 كلغ