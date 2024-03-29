نشرة إنذارية “حمراء”: أمطار ورياح قوية بهذه المناطق

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن تساقطات مطرية قوية جدا، محليا رعدية، قد تصل مقاييسها إلى 130 ملم، وهبات رياح قوية مع تطاير محلي للغبار (75 – 95 كيلومتر في الساعة)، مرتقبة ابتداء من الجمعة وإلى غاية الأحد المقبل، بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة “أحمر”، أن تساقطات مطرية قوية جدا، محليا رعدية، تتراوح مقاييسها ما بين 90 و 130 ملم، مرتقبة بكل من عمالات وأقاليم شفشاون، وتطوان، والعرائش، والحسيمة وطنجة – أصيلة، وذلك ابتداء من الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة إلى غاية منتصف ليلة الأحد.

وأضافت أن تساقطات مطرية قوية جدا محليا رعدية (مستوى اليقظة: برتقالي)، تتراوح مقاييسها ما بين 40 و 60 ملم، مرتقبة، أيضا، بكل من عمالات وأقاليم وزان والفحص-أنجرة، والمضيق – الفنيدق، والقنيطرة، وتاونات، وتازة، ابتداء من منتصف نهار اليوم الجمعة إلى غاية منتصف ليلة يوم الأحد.

كما يرتقب تسجيل تساقطات مطرية (من 30 إلى 50 ملم) بكل من الرباط وسلا والصخيرات- تمارة وبنسليمان والمحمدية ومديونة والدار البيضاء والنواصر وبرشيد والجديدة وسيدي بنور وآسفي وخنيفرة وإفران، وذلك من الساعة السادسة من صباح السبت إلى غاية السادسة من مساء اليوم نفسه.

وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة “برتقالي”، إلى أنه من المرتقب، كذلك، تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير محلي للغبار (75 – 95 كيلومتر في الساعة)، بكل من عمالات وأقاليم الحسيمة وشفشاون وتطوان والمضيق- الفنيدق والفحص أنجرة وطنجة- أصيلة والعرائش والقنيطرة والدريوش وفكيك وجرادة وتاوريرت وجرسيف و وجدة- أنجاد وبولمان وصفرو وتازة وإفران وتنغير وورزازات وميدلت والرشيدية وزاكورة وطاطا ومكناس وفاس ومولاي يعقوب وتاونات وخنيفرة والناظور وبركان، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم الجمعة إلى غاية منتصف ليلة السبت.

كما يتوقع تسجيل الظاهرة الجوية نفسها، غدا السبت، بكل من عمالات وأقاليم وزان والحاجب وسيدي قاسم وسيدي سليمان والرباط والصخيرات- تمارة وسلا والخميسات وبني ملال وأزيلال وخريبكة والفقيه بنصالح وسطات ومديونة والنواصر والجديدة وسيدي بنور والمحمدية وبنسليمان وبرشيد والدار البيضاء واليوسفية وآسفي وشيشاوة وقلعة السراغنة والحوز ومراكش والصويرة والرحامنة .