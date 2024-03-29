اسثتمارات ضخمة تبوئ المغرب المرتبة الخامسة عالميا من حيث استقطاب المشاريع الإماراتية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

المغرب و الإمارات، علاقات سياسية و شعبية قوية بين البلدين، وطدتها كذلك العلاقات الاقتصادية و التجارية التي جعلت مسثتمري الإمارات يثقون في قدرات المملكة المغربية و يضخون بها رساميل مالية مهمة.

و في هذا الصدد، أكد جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن المغرب يحتل المرتبة الخامسة من قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية بالخارج، سواء كانت حكومية أو خاصة، بإجمالي يفوق 30 مليار دولار.

و أوضح المسؤول الإماراتي بأن أول دولة يسثتمر فيها الإماراتيون في العالم هي أمريكا حيث تبلغ قيمة الاستثمار فيها 65 مليار دولار، متبوعة بمصر و المملكة المتحدة و الهند ثم المغرب خامسا.