رياح قوية.. وزارة التجهيز تدعو لتوخي الحيطة والحذر

أهابت وزارة التجهيز والماء بجميع مستعملي الطرق توخي الحيطة والحذر، على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تتوقع هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار بعدد من مناطق المملكة الخميس والجمعة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه ” على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تتوقع هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار بأقاليم كل من الجديدة، وسيدي بنور، والصويرة، وآسفي، والحسيمة، وشفشاون، وتطوان، والمضيق- الفنيدق، والفحص أنجرة، وطنجة – أصيلة، والدريوش، وفكيك، وجرادة، وتاوريرت، وكرسيف، ووجدة -أنجاد، وبولمان، وصفرو، وتازة، وإفران، وتنغير، وورزازات، وميدلت، والرشيدية، وزاكورة، وطاطا، ابتداء من ليلة يومه الخميس 28 مارس 2024 وإلى غاية يوم الجمعة 29 مارس 2024، فإن وزارة التجهيز والماء تهيب بجميع مستعملي الطرق والطرق السيارة إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر نظرا لضعف الرؤية أو انعدامها في مثل هذه الأحوال الجوية”.

وأضاف المصدر ذاته أنه للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالرقمين الهاتفيين التاليين:

▪ مركز الديمومة بالمديرية العامة للطرق: 17 17 71 37 05

▪ مركز الاتصال للطرق السيارة : 50 50