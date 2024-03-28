بايتاس: “لا نزال في وضعية صعبة على مستوى الأمطار”

2024-03-28 / 15:59
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أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة استبشرت خيرا بالتساقطات المطرية الأخيرة، لكن لم نصل بعد للمعدلات الوطنية بخصوص التساقطات.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “لا نزال في وضعية صعبة على مستوى التساقطات المطرية.”

وأضاف بايتاس، أن حجم وكميات الأمطار التي سجلتها السدود خلال الأيام الأخيرة، ضعيفة جدا، مسترسلا بالقول :”علينا أن نبقى متفائلين خاصة لأهمية الأمطار الربيعية على الفلاحة والمواشي.”

2024-03-28 / 15:59
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