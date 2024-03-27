“الخارجية” : الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المغرب وإيطاليا يروم إزالة العقبات

2024-03-27 / 23:48
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أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن اتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة، الذي وقعه المغرب وإيطاليا، اليوم الأربعاء، يهدف إلى إزالة العقبات التي يواجهها المغاربة المقيمون في هذا البلد عند استبدال رخص السياقة من الجيل الجديد لدى خدمات التسجيل الإيطالية.

وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الاتفاق “يعكس التعبئة المستمرة لحكومة المملكة المغربية للدفاع عن مصالح المغاربة المقيمين بالخارج، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن التوقيع هذا الاتفاق، بمقر وزارة البنية التحتية والنقل الإيطالية، يأتي تتويجا لجولة طويلة من المفاوضات بين البلدين

2024-03-27 / 23:48
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