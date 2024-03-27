للمرة الأولى في التاريخ.. أسعار الكاكاو تتجاوز 10 آلاف دولار للطن

هبة بريس – وكالات

سجلت أسعار حبوب الكاكاو في العالم رقما قياسيا جديدا حيث تجاوزت 10 آلاف دولار للطن الواحد، وفق ما كشفت عنه بورصة انتركونتيننتال (ICE) في لندن.

وارتفعت الأسعار الآجلة للكاكاو بسبب مخاوف من نقص العرض، أمس الثلاثاء، خلال المزاد، حيث بلغ سعر المنتوج 10 آلاف و 70 دولارا للطن الواحد، قبل أن يتراجع إلى 9 آلاف و 992 دولارا.

وتعزى أسباب هذا الارتفاع إلى الطقس الحار غير الطبيعي الذي تشهده الكوت ديفوار، مما يهدد محصول حبوب الكاكاو، إضافة إلى استمرار ارتفاع الطلب على الكاكاو والشوكولاتة من طرف الاقتصادات الكبرى حول العالم، فضلا عن الاتجاه المرتفع للأسعار بسبب مشاكل الشحن في البحر الأحمر.

وبحسب مصادر صناعية، فإن أسعار الشوكولاتة قد ترتفع أكثر في جميع أنحاء العالم، بعد أن أوقفت مصانع الكاكاو في الكوت ديفوار وغانا معالجة هذا المنتوج أو خفضته لعدم قدرتها على شراء حبوب الكاكاو.

وتوقعت المنظمة الدولية للكاكاو انخفاض إنتاج هذه المادة عالميا هذا الموسم بنسبة 10,9 في المائة إلى 4,45 مليون طن.