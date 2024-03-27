مراكش.. حجز أزيد من طن ونصف من مخدر الكيف والشيرا والتبغ المهرب

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الثلاثاء 26 مارس الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 24 و45 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم على متن سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم مزورة، مباشرة بعد وصولهما إلى مدينة مراكش قادمين من إحدى مدن شمال المملكة، حيث تم ضبطهما في حالة تلبس بتسليم شحنة من المخدرات للمشتبه فيه الثالث.

وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز طن و55 كيلوغراما من مخدر الكيف و 260 كيلوغراما من التبغ المهرب، فضلا عن 38 كيلوغراما من مخدر الشيرا ومبلغ مالي قدره 120 مليون سنتيم، يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.