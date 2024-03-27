طقس الأربعاء.. سماء ممطرة بعموم مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا خلال الصباح والليل بكل من الريف، وجنوب المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي بالأطلس وسفوحه الغربية.

كما يتوقع نزول أمطار ضعيفة بمنطقة طنجة، واللكوس، وشمال منطقة الغرب وبالريف، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا بكل من السايس والأطلس المتوسط مع نزول قطرات مطرية متفرقة.

ويرتقب أيضا تساقط الثلوج مع طلوع النهار فوق قمم مرتفعات الأطلس المتوسط، والريف، فضلا عن تناثر غبار بالمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي.

وسيتم تسجيل هبات لرياح قوية محليا بكل من منطقة طنجة، والريف وبغرب الواجهة المتوسطية وبالسهول الشمالية بالسايس، وبالمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 01 – و05 درجات بمرتفعات الأطلس، وجنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي، وما بين 10 و 15 درجة بطنجة واللوكوس، والغرب وجنوب الأقاليم الصحراوية وبالسواحل، وستكون ما بين 05 و 10 درجات فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الانخفاض الضئيل بالجنوب وستترتفع بباقي المناطق الأخرى.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائج إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقوي إلى جد قوي الهيجان شمال طرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية والعيون، وهائج جنوب العيون.