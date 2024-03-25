الصويرة : كنز وهمي ب ” مسجد ” يسقط عصابة يتزعمها رئيس جماعة ودركي

لم تمر سوى أسابيع ، بعد ان صليا فيه العصر ، ليسقط المسجد قناع عصابة يتزعمها رئيس جماعة بمعية دركي وأربعة أشخاص اخرين .

القضية التي اكتشفها سكان احد الدواوير بجماعتي سيدي أحمد أوحامد وتدزي التابعتين لدائرة سميمو اقليم الصويرة ، بعد ان حاصروا بعض أفراد العصابة وهم منهمكون في استخراج ” كنز” قبل ان تحل إلى المكان السلطة المحلية وعناصر من المركز الترابي لدرك سميمو، وتوقيف الجناة .

وأضافت مصادر الجريدة التحريات في القضية تم الوصول إلى هوية أفراد العصابة ضمنهم دركي ورئيس جماعة قروية بمنطقة آيت داود.

وتابعت أن رئيس الجماعة والدركي، خططا لاقتحام المسجد، بعد أن قصداه نهارا وصليا فيه صلاة العصر، قبل أن يختليا بالإمام ويكشفا له عن غرضهما، وأن المسجد الذي يؤمّ فيه الناس يحتوي على دفائن نفيسة، وأغرياه بأن يكون له نصيب فيها إذا سهّل لهما مهمة الحفر فيه ليلا.

وزادت المصادر أن المشتبه فيهما قصدا المسجد ليلا، إلا أن الإمام الذي اتفقا معهم، أخبر أحد معارفه بالموضوع قبل ذلك على سبيل الاستشارة، فما كان منه إلا أن أفشى السر وسط السكان فقرروا محاصرتهم متلبسين.

وأشرف القائد الجهوي للدرك الملكي على عملية إيقاف المشتبه فيهما، خاصة أن أحد الموقوفين دركي ضمن الفصيلة القضائية للمصلحة الجهوية للدرك الملكي، فيما تم إخطار مصالح الشؤون العامة لعمالة الصويرة، والنيابة العامة التي أمرت بالتحقيق معهم في حالة اعتقال، قبل إحالتهما على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، ليتم إطلاق سراحهما بموجب كفالة وإحالتهما على جلسة لمحاكمتهما .

وفي سياق متصل، أوقف مصالح درك سميمو في عملية ثانية أربعة أشخاص بمنطقة سيدي بورجي، التابعة لجماعة تدزي، بعد أن حاصرهم السكان متلبسين بالحفر ليلا، في أرض خلاء، ويتم إخطار السلطات المحلية ومصالح الدرك، التي اعتقلت الجميع وحجزت لديهم معدات الحفر وآلات كشف المعادن، ليتم تقديمهم أمام النيابة العامة.