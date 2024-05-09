Vials with a sticker reading, "COVID-19 / Coronavirus vaccine / Injection only" and a medical syringe are seen in front of a displayed AstraZeneca logo in this illustration taken October 31, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

“الحكومة” تنفي تهربها من تقديم أجوبة عن سحب لقاح “أسترازينيكا” من الأسواق

2024-05-09 / 18:46
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عرج مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على الحديث الدائر حول سحب لقاح استرازيتيكا من الأسواق لتسببه في أعراض جانبية خطيرة.

وكشف بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس (9 ماي)، أن “جميع اللقاحات لا يتم استعمالها الا بعد مصادقة اللجان العلمية المختصة”

وقال بايتاس: “الحكومة ماعندهاش مشكل تمشي للبرلمان وتتكلم في أي موضوع ردا عن مزاعم بكون الحكومة تلتزم الصمت حيال هذا الموضوع

وأكد أن البرلمان سيواصل استكمال هياكله الخاصة باللجان، وعقب ذلك ستبدأ اشتغالها، وغتمشي الحكومة للبرلمان لمناقشة مختلف القضايا، وماكاينش موضوع لا يمكن الحديث فيه”.

2024-05-09 / 18:46
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