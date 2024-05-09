“الهبيل “يتدارس ربط بني ملال بخط السكك الحديدية

2024-05-09 / 21:10
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هبة بريس /. خريبكة

ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، صباح اليوم، بمقر الولاية، رفقة المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس مجلس الجهة، اجتماعا هاما تم من خلاله تدارس ومناقشة مجموعة من النقط المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية الذي سيربط بني ملال بالدار البيضاء عبر إقليم خريبكة.

وخلال هذا الاجتماع تم تقديم عروض تناولت مختلف المسارات المقترحة لإنجاز مشروع السكة الحديدية خريبكة-بني ملال، وكذا التركيبة المالية المتعلقة بها.

هذا، وتم تدارس ومناقشة مختلف الاقتراحات التي جاءت بها الدراسات الأولية، وذلك أخذا بعين الاعتبار جميع الجوانب والعوامل التي من شأنها أن تساهم في تحقيق النجاعة في الإنجاز وأن تعطي للمشروع أهميته في تنمية مختلف أقاليم الجهة، حيث تم الاتفاق على الشروع في أقرب الآجال، في انجاز المشروع الذي ستكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية جد إيجابية على الجهة وعلى ساكنتها.

2024-05-09 / 21:10
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