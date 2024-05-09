طانطان.. البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 38 مرشحا للهجرة غير النظامية

قدمت وحدة لمراقبة السواحل تابعة للبحرية الملكية، اليوم الخميس، على بعد 38 كيلومترا جنوب غرب طانطان، المساعدة لـ 38 مرشحا للهجرة غير النظامية، 36 منهم ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء واثنان من آسيا.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هؤلاء المرشحين للهجرة غير النظامية، الذين كانوا على متن قارب مطاطي، كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الأولية، قبل تسليمهم للدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل