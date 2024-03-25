نقابة تطالب بالتدخل العاجل لإنقاذ “سامير”

2024-03-25 / 16:52
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طالبت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغازبالتدخل العاجل لإنقاذ شركة سامير من التدمير والمسح من الخريطة، من جراء التلاشي المتواصل للأصول المادية والفقدان المستمر للخبرات البشرية

ودعت ذات الجهة لاستئناف الإنتاج بكل الصيغ الممكنة قبل فوات الأوان والوصول لخط الخسارة الشاملة.

وعبرت النقابة في بلاغ لها عن رفضها كراء خزانات “سامير” لشركة دون سواها، محذرة من أن يكون ذلك مدخلا للتشويش والعرقلة على استئناف التكرير والعودة للنشاط الطبيعي.

وأكدت على ضرورة حماية مصالح شركة سامير وفتح الكراء للتخزين في وجه كل المهتمين واعتماد الشفافية والمناقصة عبر مسطرة اختيار العروض الأفضل، والمساهمة في الرفع من المخزونات الوطنية النفطية

2024-03-25 / 16:52
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