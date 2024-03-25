مجلس الأمن يتبنى قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، قرارا يطالب فيه بـ”وقف فوري لإطلاق النار” في غزة خلال شهر رمضان، وبالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، والحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية.

وحظي مشروع القرار بتأييد 14 صوتا وامتناع صوت واحد (الولايات المتحدة)، ويطالب قرار مجلس الأمن “بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار”.

كما “يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وبكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية”، كما يطالب بامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي في ما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم”.

ويشدد أعضاء المجلس “على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم”.