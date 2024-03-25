جرسيف.. الأمن يطيح بعصابة السرقة التي روعت مرتادي موقع “Avito”

تمكنت عناصر الضابطة القضائية بجرسيف وبتنسيق مع نظيرتها بتازة وفاس من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في النصب والإحتيال والسرقة عبر موقع avito والتزوير في محررات بنكية واستعماله.

وتعود تفاصيل هذه القضية بعدما تقدم أحد المواطنين من جرسيف بشكاية وضعها لدى أفراد الامن، يحكي فيها قصة تعرضه لعملية نصب من طرف مجهول، تعامل معه عبر مواقع التواصل الإجتماعي،من خلال موقع الإعلانات المجانية AVITO من أجل عقد عملية بيع سيارته الخاصة بتازة قادمين من فاس، حيث تمكن المشتبه فيهم من إسقاطه في خدعتهم، بعد اقناعه بتسليمه شيكا مزورا مؤشرا عليه، مقابل إتمام صفقة بيع السيارة، وهو ما تم بالفعل، ليتأكد الضحية أنه وقع ضحية نصب واحتيال بتسلمه شيك مزورا بدون رصيد.

تصريحات الضحية أخذها المحققون بعين الإعتبار،بعد الإستماع إليه في محضر رسمي،وتم وضع كمين محكم للعصابة في عملية شراء أخرى وهمية اسقطت نفس العصابة.

وقام الضحية بتسطير خطة بتنسيق مع عناصر الضابطة القضائية بجرسيف،من أجل الإطاحة بالمتهمين،حيث وضع رقما هاتفيا غير معروف على موقع AVITO، يعرض فيه سيارة أخرى كطعم للإيقاع بهم،وكانت نتيجة الخطة ناجحة للإيقاع بنفس العصابة ، حيث اتفقوا مع الضحية على إجراء لقاء بيع وضربا موعدا بمدينة تازة، قبل ان يخبر العناصر الأمنية بجرسيف وبتنسيق مع نظيرتها بتازة الذين رسموا خطة محكمة، بعدما قاموا بتطويق ومحاصرة مكان اللقاء، كانت نتيجتهما إلقاء القبض على فردين من العصابة وإحالتهما على مصلحة الأمن بجرسيف والاستماع إليهما. حيث اعترفوا باقترافهم لجرائم النصب والإحتيال والسرقة ، عبر تقديم شيكات مزورة بأسماء وهمية، لإستهداف أزيد من ثلاثين ضحية من مختلف المدن، برفقة شريك ثالث حررت مذكرة بحث في حقه.

وأفادت مصادرنا أن “المشتبه فيهم كانوا موضوع مذكرات بحث وطنية في النصب والتزوير والسرقة، كانوا يقومون بربط الاتصال بالضحايا من أصحاب إعلانات البيع بموقع avito المخصصة لهذا الغرض، قبل أن يتفقوا معهم على موعد للقاء قصد إتمام عملية البيع، والتي غالبا ما تتم عبر دفع ثمن السيارة باستعمال شيكات مزورة بدون رصيد.

بعد إيقاف المتهمين وإخضاعهم لعملية تفتيش، أسفرت عن حجز سيارتين بمدينة فاس لضحيتين من جرسيف،و شيكات و وثائق تستعمل للنصب.

هذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية قبل إحالتهم على النيابة العامة لتقول كلمتها.