هجوم موسكو …ارتفاع عدد الق..تلى إلى 40 قتيلا و100 جريح

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، على وقوع أكثر من 40 قتيلا و100 جريح جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت بمركز تسوق كروكوس سيتي” في موسكو.

أهم الأحداث التي حصلت خلال الساعات الماضية حول الهجول الإرهابي في قاعة”كروكوس”:

1. ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أن بوتين أُبلغ في الدقائق الأولى لما حدث في “كروكوس”، ويتلقى الرئيس باستمرار معلومات عما يحدث وعن التدابير المتخذة، ويعطيه جميع التعليمات اللازمة.

2. تبلغ مساحة الحريق في قاعة “كروكوس سيتي” حوالي 13 ألف متر مربع، وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن الحريق لم يتم تحديد موقعه بعد.

3. قال الحاكم فوروبييف إن خمسة من ضحايا الهجوم الإرهابي في كراسنوجورسك في حالة خطيرة، وأغلبهم في حالة خطيرة متوسطة.

4. من بين الضحايا في “كروكوس” هناك أطفال، حسبما أفاد أمين شؤون الأطفال في موسكو.

5.. وحدات خاصة من الحرس الروسي تعمل في مكان الهجوم الإرهابي: البحث عن المجرمين وإجلاء المواطنين.

6. ستزيد وزارة الطوارئ فريقها لإطفاء قاعة “كروكوس”، ويعمل في الموقع 320 شخصًا و3 مروحيات.

7. تم إلغاء الأحداث الجماهيرية في موسكو ويستمر إلغاؤها في المناطق الروسية، وتم اتخاذ مثل هذه القرارات في مناطق تتارستان وفاروونيج وتولا وتفير وكراسنودار وإقليم ستافروبول ومورمانسك وفولوغدا ولينينغراد.

8. أعرب الرئيس الفنزويلي مادورو والرئيس الفلسطيني عباس والرئيس الأذربيجاني علييف ورئيس وزارة الخارجية الكوبية ووزارة الخارجية الألمانية ووزارة الخارجية التركية عن تعازيهم لما حصل من أحداث إرهابية.

9. أدانت بيلاروسيا وإيطاليا وقرغيزستان ومصر وباكستان وإيران وأوزبكستان والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة ونيكاراغوا والاتحاد الأوروبي الهجوم الإرهابي.