باكلوريا..على المترشحين تدقيق معطياتهم عبر الخدمة الإلكترونية

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها عملت على رقمنة عدة خدمات تستلزم التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للولوج إليها، وذلك في إطار مواصلة إدماج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والتواصل في تدبير المنظومة التربوية بصفة عامة، وتحسين الخدمات الإلكترونية عن بعد لفائدة المترشحين للامتحانات الإشهادية بصفة خاصة.

وأوضحت الوزارة، ليوم الجمعة، أن من ضمن هذه الخدمات تدقيق المعطيات الشخصية للمترشح(ة)، وهي خدمة تهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحينة تطابق معطياتها المعطيات الواردة في ملف الترشيح وكذا تلك المتضمنة في الوثائق الرسمية على صعيد المؤسسة، وذلك بغية الحد من الأخطاء التي عادة ما كانت تعتري المعطيات الشخصية للمترشحين، والتي يكون تصحيحها مكلفا سواء بالنسبة للمترشح(ة) أو للإدارة التربوية.

وأشار المصدر ذاته، في هذا الصدد، إلى أن جميع المترشحات والمترشحين المتمدرسين ملزمون بتدقيق معطياتهم عبر الخدمة الإلكترونية السالفة الذكر كشرط لتمكينهم من الحصول على الاستدعاء لاجتياز امتحانات البكالوريا.

وأضاف البلاغ أن من ضمن الخدمات أيضا طلب منحة التعليم ما بعد البكالوريا، حيث لا يمكن تقديم طلب الحصول على المنحة لمتابعة الدراسة بعد البكالوريا، إلا إذا كان المترشح يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛ والحصول على نتائج البكالوريا مباشرة بعد الإعلان عن النتائج؛ ووضع الشكايات الخاصة بتصحيح الأخطاء المادية خلال إجراء امتحانات البكالوريا؛ وكذا جميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بقاعدة المعطيات لشهادة البكالوريا في صيغتها الرقمية الجديدة، والتي تمكن المترشح(ة) من الولوج لخدمات رقمية مؤمنة عبر مختلف الوسائط الإلكترونية كالهاتف النقال، والحاسوب، واللوحات الإلكترونية، وذلك للاطلاع على معطيات هذه الشهادة، وكذا تداول النسخة الرقمية منها لمختلف الأغراض.

وبالإضافة إلى ذلك، يشير المصدر ذاته، فقد أصبحت شهادة البكالوريا تتضمن من بين معطياتها، رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حيث لا يمكن لأي مترشح(ة) ناجح(ة) في امتحانات البكالوريا لدورة 2024، الحصول على الشهادة دون التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية..