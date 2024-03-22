18 قت..يلا و43 جريحا في إطلاق نار بقاعة حفلات قرب موسكو

2024-03-22 / 19:35
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قُتل نحو 18 شخصا وأصيب 43 جراء هجوم شنه مسلحون على قاعة للحفلات الموسيقية بالعاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة.

ووفق شهود، شارك في الهجوم على قاعة “كروكوس سيتي هال”، 3 مسلحين على الأقل.

وبحسب لقطات تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر قتلى وجرحى في مكان الهجوم.

كما نشب حريق في المبنى الذي تقع فيه القاعة، في حين توجهت القوات الأمنية إلى مكان الحادث.

ولم تتبين على الفور دوافع المهاجمين ولا انتماءاتهم

2024-03-22 / 19:35
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