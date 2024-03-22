تنسيق بين الحرس المدني الاسباني والدرك المغربي يطيح بشبكة خطيرة لتهريب المخدرات

2024-03-22 / 16:59
0

هبة بريس – مكتب طنجة

فكك الحرس المدني الاسباني بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي ، شبكة اجرامية خطيرة تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات وفق ما أفادت به وسائل اعلام اسبانية .

وقالت صحيفة ” أوروبا سور “الاسبانية أن أبحاثا وتحقيقات باشرها الحرس المدني الاسباني بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي قادت إلى الإطاحة بالشبكة الإجرامية بعد تنامي نشاطاتها في مجال تهريب المخدرات ( الحشيش) بين المغرب واسبانيا .

وأضافت الصحيفة الاسبانية أن الشبكة الإجرامية استعملت وسائل غير تقليدية في أنشطة التهريب من قبل الطائرات المروحية حيث تمكنت في وقت سابق المصالح الأمنية الاسبانية من اكتشاف طائرتين في ملكية المنظمة ، الأولى بمزرعة في مقاطعة إشبيلية والثانية في قادس، كما تم افشال واحباط عدد من عمليات التهريب التي تقف وراءها هذه الشبكة الإجرامية .

2024-03-22 / 16:59
0

مقالات ذات صلة

مكافحة الرشوة.. هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تحصل على…

2024-03-22 / 18:25

“تمويل الفرنسية” يصل البرلمان ومطالب باحترام الهندسة اللغوية للتعليم

2024-03-22 / 17:59

طلبة الطب والصيدلة يشجبون التضييق على المحتجين

2024-03-22 / 17:22

المحكمة الدستورية تجرد ياسين الراضي من مقعده البرلماني بسيدي…

2024-03-22 / 16:57

نشرة إنذارية: رياح قوية مع تطاير للغبار من الجمعة…

2024-03-22 / 15:41

بركة يطلق حملة تحسيسية واسعة لتوعية المواطنين بضرورة الحفاظ…

2024-03-22 / 15:05

بنسليمان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2024-03-22 / 14:10

بني ملال.. الأمن يحقق في ظروف وفاة “موقوف” داخل…

2024-03-22 / 13:21

بوزنيقة : 4 أشهر حبسا نافذا لموظفة بسبب الرشوة

2024-03-22 / 10:48

طقس الجمعة.. قطرات مطرية متفرقة بعدد من المناطق

2024-03-22 / 09:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى