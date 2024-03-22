تنسيق بين الحرس المدني الاسباني والدرك المغربي يطيح بشبكة خطيرة لتهريب المخدرات

هبة بريس – مكتب طنجة

فكك الحرس المدني الاسباني بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي ، شبكة اجرامية خطيرة تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات وفق ما أفادت به وسائل اعلام اسبانية .

وقالت صحيفة ” أوروبا سور “الاسبانية أن أبحاثا وتحقيقات باشرها الحرس المدني الاسباني بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي قادت إلى الإطاحة بالشبكة الإجرامية بعد تنامي نشاطاتها في مجال تهريب المخدرات ( الحشيش) بين المغرب واسبانيا .

وأضافت الصحيفة الاسبانية أن الشبكة الإجرامية استعملت وسائل غير تقليدية في أنشطة التهريب من قبل الطائرات المروحية حيث تمكنت في وقت سابق المصالح الأمنية الاسبانية من اكتشاف طائرتين في ملكية المنظمة ، الأولى بمزرعة في مقاطعة إشبيلية والثانية في قادس، كما تم افشال واحباط عدد من عمليات التهريب التي تقف وراءها هذه الشبكة الإجرامية .