بلينكن: أي هجوم على رفح يهدد بفرض عزلة أكبر على إسرائيل

2024-03-22 / 16:48
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن أي هجوم على مدينة رفح بجنوب غزة سيهدد بفرض “عزلة أكبر” على إسرائيل والإضرار بأمنها على المدى الطويل.

وأضاف بلينكن للصحافيين في أثناء مغادرته إسرائيل أنه أجرى “محادثات صريحة”، في إشارة إلى اجتماعاته مع مسؤولين من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكر أن أي عملية عسكرية برية في رفح “تخاطر بقتل المزيد من المدنيين. كما تثير مخاطر من إحداث دمار أكبر للمساعدات الإنسانية. وتهدد بفرض عزلة أكبر على إسرائيل حول العالم وتعريض أمنها ومكانتها على المدى الطويل للخطر”.

2024-03-22 / 16:48
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