طلبة الطب والصيدلة يشجبون التضييق على المحتجين

وجدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، صعوبة في تحقيق ملفها المطلبي ، بسبب ما وصفه منتمين في صفوف نضالها ، بالتضييق على الطلبة.

وكانت اللجنة الوطنية قد دعت يوم امس الخميس ، إلى إنزال وطني للطلبة بمدينة أكادير من اجل الاحتجاج ومساندة زملائهم الذين باتو يتعرضون للتضيق من اجل التأثير على سيرورة نضالهم وفض الوحدة الطلابية وشيطنة الطلبة الذين (…) يدافعون عن جودة التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب”.

وكشفت اللجنة أن “الطلبة بصفة عامة والمكررون بصفة خاصة يتعرضون لترهيب نفسي وتهديدات بالطرد”، مستنكرة ما أسمته مظاهر “الاستغلال والشطط في استعمال السلطة عبر حرمان بعضهم من شهادة متابعة الدراسة مما أدى لعدم تمكنهم من الاستفادة من منحتهم الجامعية”.

وكانت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، قد أعلنت في بلاغ سابق عن تنظيم وقفات احتجاجية محلية سلمية بمختلف مدن كليات الطب والصيدلة العمومية، رفضا لقرار تقليص سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات، إضافة لعدد من المطالب الأخرى.

وذكرت اللجنة أن طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان ”طالبوا بالحوار الجدي، فقوبل ذلك بإغلاق بابه وأبواب الكليات والطرق المؤدية إلى العاصمة الرباط”، منددة بـ ”منع تنقل الطلبة للحضور إلى الوقفة الوطنية السلمية الأخيرة في عدد من المدن، كان من بينها وجدة وأكادير، وذلك في غياب أي مسوغ قانوني ودون تقديم أي مبرر من طرف السلطات الأمنية الحاضرة بعين المكان”.