” الداخلية” تتواصل مع ساكنة فجيج حول تفويت تدبير الماء لشركة الشرق للتوزيع

2024-03-21 / 21:38
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هبة بريس _ الرباط

انعقد بمدينة بوعرفة يوم الخميس 21 مارس 2024 لقاء تواصلي حول موضوع “تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليم فجيج” في سياق إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وترأس اللقاء والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، معاذ الجامعي، بحضور عامل مدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية، مصطفى الهبطي، وعامل إقليم فجيج، محمد ضرهم، إلى جانب عدد من المنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني.

ويهدف هذا اللقاء إلى مناقشة الإصلاحات الجديدة التي ستشهدها قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليم فجيج، وذلك من خلال تأسيس شركات جهوية متعددة الخدمات.

وأكد والي جهة الشرق في كلمته على أهمية هذا الإصلاح الذي يأتي انسجاما مع التوجهات الرامية إلى تعزيز الجهوية المتقدمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن هذا الإصلاح يهدف إلى معالجة الاختلالات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب، خاصة في الوسط القروي، وتحقيق التوازن في توزيع الخدمات على المستوى الترابي.

وستتولى الشركة الجهوية متعددة الخدمات مهمة توزيع الماء الصالح للشرب على ساكنة الجهة، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين.

وتناول عامل إقليم فجيج في كلمته الوضع الهيدرولوجي للمنطقة، مشيرا إلى أن مستوى الفرشات المائية يشهد هبوطا بسبب الاستغلال المفرط للمياه الجوفية.

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‫7 تعليقات

  2. من الجيد مناقشة الإصلاحات الجديدة التي ستشهدها قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليم فجيج

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  6. ساكنة فكيك كانت على صفيح ساخن قبل أسبوع من تفويت قطاع الماء للشركة المدير تفويضها ..

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