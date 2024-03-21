وجدة .. انقلاب سيارة اجرة صغيرة بأحد الشوارع الرئيسية

2024-03-21 / 20:14
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هبة بريس _ وجدة

وقعت صباح اليوم الخميس 21 مارس الجاري، حادثة سير على مستوى شارع محمد الخامس، أدت إلى انقلاب سيارة أجرة من الصنف الثاني.

وحسب مصدر مطلع، أن أسباب الحادث تعود إلى اصطدام سيارة الأجرة بسيارة أخرى من نوع “مرسيديس”، كانت مركونة قبالة بنك المغرب، وتضيف نفس المعطيات أن من الأسباب السرعة المفرطة التي كانت سببا في انقلاب سيارة الأجرة.

وتؤكد نفس المعطيات أن الحادث، تسبب في إصابة سائق سيارة الأجرة، وسيدة أخرى كانت على متنها.

وهذا، حلت مصالح الامن والوقاية المدنية ونقل المصابين، وفتح تحقيق لمعرفة الاسباب الكامنة للحادث.

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