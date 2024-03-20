واتساب تختبر ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص

هبة بريس _ الرباط

تختبر منصة المراسلة الفورية واتساب ميزة جديدة من شأنها السماح بتحويل الرسائل الصوتية داخل التطبيق إلى نصوص مكتوبة.

ورُصدت الميزة الجديدة في الشفرة المصدرية الخاصة بالإصدار التجريبي الأخير للتطبيق في نظام أندرويد، علمًا بأن واتساب تختبر تلك الميزة بالفعل في الإصدار التجريبي الخاص بهواتف آيفون منذ نهاية العام الماضي.

وبحسب ما ورد في الشفرة المصدرية، فإن تفعيل ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص سوف تتطلب تحميل نحو 150 ميجابايت من البيانات الإضافية للتطبيق، وهي غالبًا مرتبطة ببرامج تعرّف الصوت داخل النظام.

وتشير الشفرة المصدرية إلى أن واتساب سيعمل على تحويل الصوت إلى نصوص داخل الأجهزة دون الاعتماد على خوادم خارجية، من أجل الحفاظ على خصوصية المستخدمين، كما ستكون النصوص المكتوبة مشفرة بآلية التشفير من طرف إلى طرف End to End Encryption، كما هو الحال في الرسائل والمكالمات داخل التطبيق

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