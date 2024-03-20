اعتقال ” بزناس” وحجز 121 صفيحة من” الحشيش” بمراكش
هبة بريس _ الرباط
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تمكنت فرقة محاربة العصابات التابعة لولاية أمن مراكش، على مستوى الحي الصناعي سيدي غانم ، بعد عمليتي تتبع ومراقبة ، من ضبط وإيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، متلبسا بحيازة و ترويج مخدر الشيرا ،حيث حجزت منه 121 صفيحة و نصف بلغ وزنها الإجمالي 11 كلغرام.
بناء عليه وتحت إشراف النيابة العامة المختصة تم إخضاع المعني لتدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه وتحديد هوية مزوده وكل من له علاقة بهذا النشاط الإجرامي.