وزراء خارجية عرب يجتمعون مع بلينكن في القاهرة

2024-03-20 / 21:08
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أظهرت مذكرة لوزارة الخارجية المصرية أن وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والأردن ووزيرة التعاون الدولي الإماراتية ومسؤول فلسطيني كبير سيجتمعون غدا الخميس مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في القاهرة.

ويحل بلينكن بمصر الخميس في إطار جولة شرق أوسطية جديدة قادته، الأربعاء، إلى السعودية، قبل أن يحل الجمعة بإسرائيل في إطار جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر.

وسيناقش بلينكن في جولته الجديدة جهود التوصل “لاتفاق إطلاق نار فوري يضمن إطلاق سراح كافة الرهائن”، على ما كان أفاد المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر الثلاثاء.

وسيتناول بلينكن أيضاً مسألة “المسار السياسي للشعب الفلسطيني مع ضمانات أمنية لإسرائيل، وبنية للسلام والأمن الدائمين في المنطقة”.

وفشلت أطراف الوساطة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل بدء شهر رمضان. لكن جولة جديدة من المباحثات بدأت الأسبوع الماضي تستند إلى مقترح من حركة حماس يقوم في مرحلة أولى على هدنة لستة أسابيع مقابل الإفراج عن رهائن محتجزين لديها، وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في إسرائيل.

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