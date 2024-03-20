“جمجمة” بشرية تستنفر أمن طنجة بمنطقة “النجمة”

اس.بويعقوبي - هبة بريس

عثر بعد ظهر اليوم الأربعاء 20 مارس ، على جمجمة بشرية بمنطقة النجمة وسط مدينة طنجة الأمر الذي استنفر السلطات الأمنية التي انتقلت الى عين المكان .

و بحسب المعطيات المتوفرة للموقع ، فقد جرى العثور على الجمجمة من قبل سيدة عن طريق الصدفة حيث قامت بعدها باخطار السلطات الأمنية التي حضرت مرفوقة بعناصر من الشرطة العلمية والتقنية ليتم بعدها نقل الجمجمة في انتظار إحالتها على مختبر تابع للمديرية العامة للأمن الوطني قصد إجراء التحليلات اللازمة لتحديد هوية صاحب الجثة وتحديد مدة وفاته.

وقد تم فتح تحقيق في الواقعة وذلك بأمر من النيابة العامة المختصة.

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