فاس.. السجن النافذ ل”عسكري” و”مخزني” بتهم الارتشاء وتسهيل مرور مخدرات

ع محياوي _ هبة بريس

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية باستئنافية فاس بعد زوال يوم أمس الثلاثاء، بالسجن النافذ ثلاثة سنوات في حق عنصر من القوات المسلحة الملكية و عنصر آخر من القوات المساعدة لكل واحد منها والغرامة 30 ألف درهم، بتهمة محاولة الارتشاء، ومحاولة المشاركة في تصدير شحنة من المخدرات.

و في الوقت التي أدانت فيه المحكمة المتهمين الأولين بالسجن والغرامة، برأت المحكمة متهم ثالث وهو عنصر بالقوات المساعدة من التهم الموجهة له.

وتعود تفاصيل القضية إلى أشهر حين تورط عنصر في القوات المسلحة مكلف بالإشراف على نقطة حدودية في وجدة في الاتصال ببارون مخدرات، وعرض عليه تسهيل مرور شحنة من الحشيش وزنها طن، مقابل توصله بمبلغ 70 مليون سنتيم.

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